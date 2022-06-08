Gloria Estefan manda mensaje de apoyo a su amiga Shakira.

Como amiga íntima y cercana que ha sido de Shakira, durante años junto con su esposo Emilio, Gloria Estefan envía su apoyo incondicional a la colombiana, ahora que atraviesa un proceso de separación del padre de sus dos hijos, Gerad Piqué, supuestamente por motivos de infidelidad.

¡Ay Shaki! Pobrecita, la fama es parte de lo que viene con la fama y ella entiende perfectamente, es difícil cuando uno atraviesa problemas personales, pero viene con el territorio y hay tantas cosas lindas que disfrutamos a raíz de nuestras carreras

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Me da tristeza, porque yo sé que un rompimiento de una pareja es difícil, ella es una mujer fuerte, ella ama a sus hijos y estoy segura de que Piqué también, ojalá que busquen la forma de poder seguir siendo padres para esos niños, seguir apoyándolos y ella es una mujer que puede todo, creo mucho en ella, pero sí siento, me da tristeza porque soy una mujer casada por 44 años, una relación muy linda y yo sé que es difícil lo que está pasando

La cantante manda un mensaje a la comunidad LGBT.

En otros temas y aprovechando que junio es el mes de la celebración del orgullo gay, la cubana invitó a todos los padres a abrazar a sus hijos que pertenecen a la comunidad LGBT, tal como ella lo hizo con su hija Emily, quien desde hace algunos años tiene una relación sentimental con otra chica.

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