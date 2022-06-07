Así fue la presentación de La Academia.

Este lunes se llevó a cabo la presentación a medios de La Academia, bajo la conducción de Yahir y la crítica de Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Lolita Cortés, quien admitió que no le fue sencillo aceptar la invitación para regresar al proyecto que hace dos décadas cambió su vida a nivel mediático.

Dudé bastante y la primera vez fue un no rotundo, pero haciendo un consenso en casa y con la memoria diciendo: ‘Lola, necesitas sanar muchas cosas que viviste y que tal vez no te gustó', hoy más que nunca te puedo decir que estoy contenta de regresar, ya hablaremos en la final, igual y ya estoy harta, pero hoy estoy muy contenta de regresar

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Lolita Cortés advierte que no va a cambiar su forma de criticar.

Y advierte que pese a enfrentarse a la generación de cristal, no modificará su estilo ácido y directo.

Yo voy a hablar como hablo, en ningún momento he sido grosera, en ningún momento he faltado al respeto, ahora, ustedes han pedido que regresemos a decir la verdad y tienen, además, a un director que apoya con todo lo que es un artista, porque el señor nació artista y entonces, van a escuchar como él dijo, van a escuchar en mí la verdad, porque quiero al mejor y esta va a ser una gran generación

Por su parte, Alexander Acha, quien será el director de La Academia, respaldó las críticas constructivas que los críticos pueden dar a los participantes.

Creo que los críticos son piezas fundamentales, te enseñan a ser humildes, todas estas críticas, los maestros, el director, el público, si aguantas eso y además, salen triunfadores, es una piedra fundamental para una carrera artística

¿Cuándo es el estreno de La Academia? La Academia se estrenará el próximo 12 de junio por Azteca UNO con la participación de Vanessa Claudio en el backstage y William Valdés en la transmisión digital.



Además de que la conducción de Estados Unidos correrá a cargo de Mau Nieto, y para Guatemala a cargo de Dennis Arana. Alex Syntek fungirá como mentor.



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