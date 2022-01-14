Toño Mauri se convertirá en abuelo y producirá la bioserie de Miguel Bosé.

A Toño Mauri la vida no deja de sorprenderlo, pues tras haber cumplido un año de su exitoso trasplante doble de pulmones, derivado del Covid-19 que padeció, inició el 2022 con una excelente noticia: su hija Karla Mauri está embarazada, por lo que compartió con Ventaneando su emoción de convertirse en abuelo este año.

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Llegó una mañana y me dijo: ‘papi, te tengo una buena noticia, es un regalo’, le dije: '¡Ay, wow! ¿De qué se trata?’, entonces me dijo: ‘estoy embarazada, estoy esperando un bebé y soy feliz de que te lo pueda estar diciendo ahorita’. Imagínate, es una ilusión ver a tu niñita chiquita, la ves y dices: ‘Ya va a ser mamá y yo voy a hacer abuelo’, eso es lo que más felicidad me da

En exclusiva para Ventaneando, reveló el sexo del bebé que espera su hija Karla.

Le faltan un par de meses nada más, o sea ya, te digo que ya trae su pancita, se ve muy linda, sigue en la universidad, está estudiando, está acabando su carrera y eso, me da mucho gusto y estamos muy contentos. Además, ya sabemos que es una niña, preciosa

Toño Mauri revela detalles de la bioserie de Miguel Bosé

En otros temas, nos habló de los avances de la bioserie de Miguel Bosé, en la que su casa productora participa y cuyos protagonistas serán los españoles Iván Sánchez y José Pastor.

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