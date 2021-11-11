¿Grettell Valdez se va a divorciar? La actriz rompe el silencio.
La actriz no reveló muchos detalles sobre la situación sentimental por la que pasa en estos momentos.
¿Qué está pasando con los rumores del divorcio de Grettell Valdez?
Grettell Valdez se salió por la tangente, cuando le preguntamos sobre su inminente divorcio de Leo Clerc, quien se presume regresó a su natal Suiza para terminar de enfrentar un proceso judicial por fraude y lavado de dinero.
Y es que desde hace mucho la actriz no habla de él, ni aparece con él, hecho que sus propios seguidores en redes sociales han empezado a cuestionar.
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Yo aprendí a no hablar de mi vida personal y así lo voy a hacer, gracias por siempre estar al pendiente de mí, cuando tenga algo importante, se los comunicaré. Ahorita, más bien, estoy un poco angustiada, les he de confesar, el día de hoy voy a tener una intervención quirúrgica, es la segunda vez que me voy a tener que intervenir, no lo quise comentar la primera ocasión, fue hace cuatro años
La actriz no reveló más información sobre su operación, pues asegura que es algo delicado.
Mira, yo no voy a hablar de mi vida privada pero cuando tenga algo importante que decirles, se los contaré. Ahorita mi concentración es para estar bien al ratito, ya se enterarán, métanse a mi canal y ahí lo voy a contar todo
Cuando tenga algo súper importante que decirles, lo van a saber; de verdad gracias por preocuparse, gracias por estar al pendiente de mí
Por más que insistimos, no quiso aclarar cuál era su situación actual con Leo Clerc y repetía una y otra vez que está muy feliz.
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Yo estoy perfectamente, más feliz no puedo estar, de verdad. Empiezo ahorita con mis productos, el que voy a lanzar, empiezo otra serie nueva