Manelyk enfrenta otra vez El Legado, pero ahora puede salvarse por sí misma: ¿Cómo funciona en La Granja VIP?

Manelyk González volvió a comenzar una semana en riesgo dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. Por segunda ocasión consecutiva, una participante eliminada utilizó El Legado para ponerla en la tabla de nominados. Sin embargo, este jueves 24 de septiembre tendrá la oportunidad de cambiar su destino sin esperar la ayuda de una aliada.

La decisión llegó de María Karunna, segunda eliminada del reality. Antes de abandonar definitivamente la competencia, señaló a Mane como primera nominada de la tercera semana. El movimiento repitió lo ocurrido días atrás con Abigail Pak “La Coreañera”, quien también eligió a la influencer al dejar la granja.

¿Por qué María Karunna nominó a Manelyk con El Legado?

La cantante explicó que su elección estuvo relacionada con la convivencia. Considera que Manelyk ha sido grosera y que no respeta a otras personas dentro de la granja. Por su parte, Mane dijo que esperaba esa nominación y sostuvo que su excompañera no acepta que le hablen de frente.

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La tensión entre ambas comenzó antes de la salida de María. Durante la primera semana, Karunna ganó el Juego de la Salvación y luego utilizó el poder de La Traición para retirar a Mónica Escobedo de la placa y enviar a Manelyk en su lugar. Mane sobrevivió a aquella primera gala gracias al voto del público.

La diferencia con el primer Legado que recibió Manelyk

Tras la eliminación de La Coreañera, Manelyk inició la segunda semana como nominada por El Legado. Pudo participar en el Juego de la Salvación, pero no ganó la prueba, ya que Azalia Ojeda fue la vencedora. Un día después, su aliada la rescató durante La Traición y colocó a Carlos Trejo entre los nominados.

Ahora Mane no necesita esperar a que alguien más tome esa decisión. El Legado la pone en riesgo, pero no le quita el derecho a competir por La Salvación. Si gana el desafío de este jueves, abandonará la tabla de nominados y asegurará su permanencia por una semana más.

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¿Qué pasa si Manelyk gana el Juego de la Salvación?

Además de salir de la nominación, Mane obtendría el poder para intervenir en La Traición del viernes 25 de septiembre. La dinámica permite salvar a otro Granjero en riesgo y enviar a uno nuevo a la tabla. Su victoria, por lo tanto, también podría cambiar el panorama de sus compañeros.

El resultado todavía está pendiente. El Juego de la Salvación está programado para este jueves a las 20:30 horas del centro de México, por Azteca UNO. Si Manelyk no gana, seguirá nominada y necesitará el rescate permitido por La Traición o el apoyo del público para permanecer en La Granja VIP.