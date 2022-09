Grupo Firme: Esto es lo que no se vio de su concierto en el Zócalo.

Grupo Firme ofreció un concierto en el Zócalo de la CDMX. ¿Qué pasó?

Grupo Firme puede cantar a gusto y con toda razón su himno Ya Supérame, pues según reportes oficiales, este domingo lograron reunir a 280 mil fanáticos en el Zócalo Capitalino, rompiendo el récord que en 2009 consiguió Vicente Fernández con 219 mil personas, convocadas a un concierto gratuito en ese histórico lugar.

La agrupación deleitó a su público con sus más grandes éxitos como El Güero, En Tu Perra Vida y El Tóxico, entre otras. Fueron casi tres horas de concierto que arrancó a las 8:00 de la noche, aunque la gente empezó a llegar desde el medio día y no les importó derribar algunas vallas que encontraron a su paso con tal de ganar la delantera.

Te puede interesar: Papá de Dua Lipa arranca suspiros y revela cómo pasó su hija el temblor.

Grupo Firme pide alto a los disturbios en su concierto del Zócalo

A tráves de redes sociales también se reportó que un grupo de policías se enfrentó a golpes con varios asistentes que pretendían ingresar al concierto por las calles República del Salvador y 5 de Febrero.

Una vez reunida la multitud, el vocalista Eduin Caz pidió que no se empujaran: “Nada más les pido un favor... no se empujen, disfruten el espectáculo, no queremos pleito porque esto apenas empieza”.

No obstante, durante el concierto fueron atendidas más de 200 personas que sufrieron desmayos o sofocones en medio de la aglomeración, incluidos varios menores de edad.

El propio Eduin y su hermano Jhonny solicitaron a Protección Civil que atendieran a algunos asistentes: “Se desmayó alguien, por favor ayuden. Hay que apoyar, que se demuestre que los mexicanos somos chin... y somos solidarios con nuestra gente”.

Eduin y sus compañeros también aprovecharon para presumir el tatuaje que se hicieron después de haber recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas.

También te puede interesar: Río Roma habla de su incursión en el regional mexicano en exclusiva con Ventaneando.