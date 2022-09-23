Río Roma habla de su incursión en el regional mexicano en exclusiva con Ventaneando.

José Luis y Raúl, hermanos que forman parte del popular dueto Río Roma, visitaron nuestro foro de Ventaneando esta tarde para hablar de su nuevo tema ¿Será Prudente?, el cual marca su transición del pop al regional mexicano.

El tema es una colaboración con Pepe Aguilar, por lo que ambos hermanos se dijeron orgullosos de honrar sus raíces mexicanas. José y Raúl revelaron que, un encuentro en un concierto de Ángela Aguilar, marcó el inicio de este tema musical.

"Lo hacemos con mucho orgullo y mucho respeto. Los dos somos muy baladistas, pero Raúl en cualquier momento que puede saca al mariachi en los conciertos", dijeron los cantantes en exclusiva a este programa.

Por si fuera poco, Río Roma lanzó un EP con seis canciones colaborando con amigos del regional mexicano como Grupo Firme, Gerardo Ortiz, Calibre 50, Carín León y más: "Fue una aventura increíble.... ha sido algo padrísimo que nos ha enriquecido", declararon.

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¿Río Roma se cambia al regional mexicano?

Los cantantes de Río Roma expresaron que nunca dejarán su característico sonido pop, pero les gusta experimentar con sus voces y nuevos sonidos.

"Siempre seremos balada pop, pero con mucho respeto estaremos coqueteando con la cumbia y más", dijeron los hermanos esta tarde en Ventaneando.

Pepe Aguilar, quien aceptó colaborar con Río Roma en el tema ¿Será Prudente?, es uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana en estos momentos. El dueto se siente orgulloso de contar con el apoyo del querido intérprete para su nuevo EP.

"La pasamos increíble, lo hicimos en McAllen, es un tipazo. Ha habido muy buena química musical y de amigos, la verdad es que es un gran tipo", concluyeron los cantantes de Río Roma a este programa.

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