El universo místico de K-Pop Demon Hunters no estaría completo sin el misterio y el poder de los Saja, los legendarios guardianes espirituales. Descubre las mejores 5 plantillas de Mystery Saja para imprimir y colorear con tus hijos.

Si te apasiona el arte de la película, buscas una actividad relajante para el fin de semana o quieres un proyecto creativo para los más pequeños, pintar a estos guardianes es una experiencia fantástica.

Caminos de la Vida | Programa 30 de septiembre 2026

5 plantillas de Mystery Saja para imprimir y colorear

El león de la danza tradicional

El Saja aparece representado con su enorme e imponente máscara texturizada, rodeado de patrones de nubes tradicionales coreanas y destellos de energía mística.

Ideas de plantillas de Mystery Saja para imprimir y colorear|Pinterest

El guardián Saja en pose de batalla K-Pop

Esta hoja muestra al Mystery Saja en una pose dinámica de acción en pleno escenario, empuñando amuletos brillantes con letras en alfabeto coreano flotando a su alrededor.

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Versión mini chibi de Mystery Saja

El imponente guardián espiritual es rediseñado con proporciones minúsculas, una cabeza enorme y ojos circulares llenos de brillo. Aparece sentado junto a un tazón de ramen humeante.

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El Saja de las sombras y el fuego místico

Una ilustración detallada de medio cuerpo donde el Saja emerge de una cortina de humo y fuego espiritual, con su mirada fija y detalles de runas grabadas en sus ropajes.

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Póster grupal: Las guerreras y el Misterio Saja

En el fondo se alza la figura protectora y gigantesca de Mystery Saja, mientras que en la parte delantera posan Zoey, Mira y Rumi, listas para el combate.

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Si quieres que tus obras de arte parezcan láminas de colección listas para enmarcar, sigue estos prácticos consejos antes de presionar el botón de imprimir: Ajusta el tamaño en la configuración y selecciona la calidad alta o fotográfica para que no se pierda ninguna de las líneas del contorno.

Elige el papel correcto, con opalina lisa o cartulina blanca de 220 gramos; esto evitará que la tinta rompa la hoja y mantendrá los colores vibrantes.

