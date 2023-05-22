Guía completa del Hot Sale 2023: ¿Qué es y cómo aprovecharlo?

¿Te imaginas tener la oportunidad de comprar tus productos favoritos con increíbles rebajas sin siquiera tener que salir de casa? Pues el Hot Sale hace posible ese sueño. Desde electrónicos de última generación hasta moda de vanguardia y viajes de ensueño, todo está al alcance de un clic, gracias a dicho evento de comercio electrónico en México. Pero ¿qué es exactamente y cómo funciona?

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¿Qué es el Hot Sale?

Además de ser una de las fechas más esperadas por todos, el Hot Sale es un emocionante evento de comercio electrónico que tiene lugar en México cada año.

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¿Cómo funciona el Hot Sale?

Durante este periodo, numerosas tiendas en línea y empresas participan ofreciendo atractivos descuentos y promociones en una amplia variedad de productos y servicios. Los consumidores tienen la oportunidad de aprovechar ofertas exclusivas y encontrar precios especiales en artículos como electrónicos, moda, hogar, viajes y mucho más.

Cabe mencionar que, aunque su origen se estableció con las plataformas en línea, hay otros establecimientos que se suman de manera física.

¿Qué marcas participan en el Hot Sale 2023?

A través de este evento, el cual es organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), cuenta con la participación de más de 600 importantes empresas y marcas reconocidas en el mercado mexicano, teniendo como objetivo fomentar el comercio electrónico en el país y brindar a los consumidores la oportunidad de encontrar productos a precios más bajos.

¿Cuándo es el Hot Sale 2023?

Sin duda, el Hot Sale se ha vuelto muy popular en México en los últimos años, y los consumidores esperan con ansias este evento para aprovechar las ofertas y realizar compras online con descuentos significativos. En este año, dicho evento se realizará del 29 de mayo al 6 de junio del 2023.

Durante este periodo, la AMVO espera las categorías en las que más compren los clientes sean Electrónicos (51%), Moda (46%), Electrodomésticos (43%), Viajes y transporte (37%) y Celulares (34%).

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