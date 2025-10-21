Así exhibieron los problemas entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Para Christian Nodal han sido momentos difíciles, desde la pelea legal con Cazzu por el cuidado de su hija, hasta una demanda por una disquera con la que trabajó. Por si fuera poco, existen los rumores de que podrían agregarse pleitos económicos con Ángela Aguilar.

Los comentarios fueron otorgados por una reconocida vidente, quien dio a conocer la noticia. Para que sepas más al respecto, te detallaremos qué fue lo que comentó sobre la crisis que está experimentando el cantante mexicano.

¿Por qué Christian Nodal tiene pleitos económicos?

En una entrevista realizada por TVNotas, hablaron con la vidente Gloria San, quien detalló que Christian Nodal y Ángela Aguilar pasarán por un momento difícil en su matrimonio, donde se presentarán pleitos económicos y cierta influencia por algunos miembros de la dinastía Aguilar.

Explicando que Ángela Aguilar querrá manejar los bienes por recomendación de Pepe Aguilar, si el cantante no tiene cuidado, podría dejarlo sin dinero, puesto que no hay un lazo que les permita fortalecer su unión como un hijo, empezando con los pleitos económicos entre ellos.

Otro pronóstico que proporcionó la vidente, fue lo del problema legal, donde prevé el riesgo su libertad si es vinculado a proceso, donde las autoridades le aplicarían medidas cautelares, como la cárcel, o tendría que pagar una suma grande para evitarlo.

Por último, también explicó la vidente que, ante los problemas legales, su madre podría continuar enferma y el distanciamiento a sus padres va a continuar. Siendo noticias sorprendentes para varios de los seguidores del cantante.

¿Por qué Christian Nodal tiene una demanda?

El pleito legal que está enfrentando Christian Nodal y sus padres, comenzó desde el 2021, cuando ellos solicitaron el derecho de ciertas canciones. La disquera no quedó callada al lanzar una contrademanda, donde se les acusándolos de falsificación de documentos.

El cantante ha mencionado que es un proceso injusto, ya que la disquera no quería renovar el contrato. Para septiembre del 2025, se anunció que se inició un proceso judicial, siendo un proceso difícil para el cantante y sus padres.