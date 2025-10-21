Celebridades de La Granja VIP se dicen sus verdades en la cara

Tras el anuncio de la nominación de Eleazar Gómez debido al Legado de la eliminada Carolina Ross, los granjeros vivieron una dinámica que arrojó más de una declaración interesante.

De uno en uno tenían que sacar un papelito que tenía escrito un adjetivo que debían relacionar con alguno de sus compañeros; además, estaban obligados a decirle la razón de su elección y a escuchar su respectiva réplica. ¿Quiénes fueron las celebridades más mencionadas? Aquí está el listado.

Manola, la más controladora y manipuladora

Mientras que Eleazar afirmó que Manola era la más controladora del grupo, Alfredo Adame la calificó como la más manipuladora; sin embargo, ella afirmó que ninguno de los adjetivos la representaba pese a que entendía las razones de ambos granjeros.

Sergio, el más egocéntrico

Aunque tardó mucho más tiempo en decidir que el resto de sus compañeros, Manola eligió a Sergio para pedirle que sea más empático con ella y que la conozca un poco más porque considera que la rechaza, a lo que el Capataz señaló que ha sido uno de los integrantes de la granja que ha tenido mayor cercanía con ella y reconoció que su ego es muy grande.

Kike, el líder

Kike Mayagoitia fue elegido por el Capataz como un líder por su personalidad firme y su deseo de impulsar a otros, a lo que el conductor de ‘Venga la Alegría’ se dijo halagado y además dijo que le gusta conocer y ayudar a la gente.

Eleazar, el más falso

Posiblemente, la declaración más inesperada se dio entre miembros de una alianza, pues Kike calificó a su amigo Eleazar como el más falso debido a la convivencia con algunos de sus compañeros. Aunque dijo que no se considera de esa manera, le agradeció el comentario porque podría ayudarlo a reflexionar.

Kim, la más orgullosa y floja

Lolita Cortés calificó a Kim Shantal como la más orgullosa del equipo; sin embargo, la actriz y cantante destacó ese adjetivo como una cualidad destacada y especial, mientras que Jawy apuntó que era la más floja de todos sus compañeros y aunque la influencer intentó defenderse, al final y entre risas del grupo, terminó por aceptar la acusación.

Alfredo, el más transparente

El ‘Golden boy’ fue elegido por Kim debido a que le gustan las personas que se muestran “tal y como son”, a lo que el polémico granjero agradeció los comentarios y aprovechó el momento para reflexionar sobre algunos de los momentos más importantes que ha vivido en los últimos años de su carrera.

Jawy, el más travieso

César Doroteo escogió a Jawy como el más travieso derivado de su más reciente convivencia y específicamente de sus ocurrencias y bromas, a lo que Méndez agradeció la nueva actitud de Teo después de haberse salvado de la eliminación del reality show.

Ohami, el más hipócrita

La Bea pasó un mal momento para elegir a uno de sus compañeros, pero al final terminó por escoger a Omahi como el más hipócrita con base en la limitada apertura del influencer con la comediante. Por cuestiones de tiempo, el elegido no pudo emitir su réplica.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Eleazar Gómez y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.

