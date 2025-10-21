¿Le gustaba? Carolina Ross responde si sentía atracción por Sergio Mori

Aunque solamente pudieron convivir una semana, Carolina Ross y Sergio Mayer Mori dieron origen a uno de los primeros ‘ships’ de La Granja VIP. Muchas personas en redes sociales opinaban que tenían gran química e incluso empezaron a ver “señales” de que se gustaban. Sin embargo, es muy posible que eso solo estuviera en nuestra percepción. Así lo han dejado ver los involucrados tras la primera eliminación.

Carolina Ross admite que Sergio Mayer Mori le parecía guapo

La primera eliminada de La Granja VIP asistió al Programa En Vivo esta noche de lunes, para hablar de su experiencia en el reality show y sus primeras horas de regreso a la realidad. En presencia de Adal Ramones, Kristal Silva y los críticos, respondió si Sergio Mori le gustaba.

Carolina Ross admitió que en un principio fue difícil para ella acercarse a Sergio Mayer Mori para conocerlo más, pues le parecía atractivo y no quería que llegara a gustarle; sin embargo, al no conocerlo realmente, tampoco le gustaba. También confesó que precisamente con Sergio y con Eleazar Gómez no pudo establecer una conexión.

Sin embargo, Carolina Ross dijo que la idea de cantar con Sergio Mori en el Show de Talentos del fin de semana surgió para comenzar a conectar más e incluso poder hacer alianza.

¿Qué ha dicho Sergio Mori de Carolina Ross?

En una conversación con Eleazar Gómez tras la salida de Caro, Sergio Mori dijo que “era pura carrilla”, en respuesta a una referencia de que se llevaba muy bien con la cantante. Tras ganar el puesto de Capataz por segunda vez en el reality show, especuló si la gente hubiera votado por Carolina para que compartiera habitación con él.

Este martes sabremos quién será la invitada o invitado de Sergio en la Habitación del Capataz.