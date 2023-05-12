Halle Bailey y Javier Bardem nos visitaron en el foro de Ventaneando.

La tarde de este viernes tuvimos el honor de tener en el foro de Ventaneando a Javier Bardem y Halle Bailey, quienes nos hablaron de su experiencia en el live action de ‘La Sirenita’.

Pues está maravillosa, me gusta mucho la película, la película es un festival cinematográfico y musical que hay que disfrutar en las grandes pantallas, la gran pantalla. De 0 años a 150, muy jóvenes

¿Cómo te ha ido? Estás callando bocas de todas las personas que dijeron ‘No puede ser la Sirenita’ ¿qué opinas?

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Muchísimas gracias, me siento súper honrada, agradecida de estar en esta posición y siempre, la princesa Ariel fue mi princesa favorita desde que yo estaba creciendo, entonces estoy muy feliz de estar aquí, usar nuestra imaginación junto con Javier, Melissa, Sebastián, Flounder, todos juntos, fue un honor para mí, verdaderamente hizo que mis sueños se hicieran realidad

La joven actriz reveló la primera reacción que tuvo al enterarse que iba a interpretar el papel de Ariel.

Mi primera reacción fue ‘¡Wow! Qué, no lo puedo creer estoy súper emocionada’, estaba muy nerviosa y dije ‘Seguramente hoy voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible’

¿Qué experiencia tuvo Javier Bardem con la película?

Por su parte, Javier Bardem habló de su papel en la película, donde interpreta a Tritón y, la relación que tiene con su rol de padre con sus hijos.

Yo creo que todos los padres y las madres tenemos esa asignatura pendiente, sabemos la teoría, pero luego ponerlo en práctica es difícil, que es darle a los hijos y a las hijas la libertad y el lugar que merecen

En este caso, ella es una mujer joven en la película, muy empoderada, que lucha por su destino, por ser la persona que ella desea ser y no aquella a la que está predestinada a ser, me parece hermoso el mensaje

Llevar un clásico de la animación hacia la acción real tuvo varias implicaciones para los actores, las cuales nos explicó Javier Bardem.

Por supuesto la animada es un clásico que yo he disfrutado con mis hijos y solo, tengo 44 años con lo que ha sido parte de mi vida, pero luego hay que seguir el mapa nuevo que trae este padre con una vuelta de tuerca más humana, pescado humana, que es el miedo, el miedo que le da como padre, su última hija deje el hogar

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¿La película es fiel a la versión animada?

La película es fiel a la original, y digamos que dieron ciertos permisos para hacer algunos cambios en algunas canciones sobre todo en ‘Pobres almas en desgracia’, la canción era sexista para esta era.