Se realizó última audiencia previo al fallo del caso de Héctor “N”.

Este miércoles se realizó la audiencia de clausura de alegatos del juicio que Héctor "N", enfrenta por la denuncia de abuso sexual y corrupción de menores de su hija Alexa.

A pesar de que se esperaba que ayer mismo se dictara sentencia, no será sino hasta este jueves en punto de las 6 de la tarde, cuando se conozca el fallo del juez, según lo informó su abogada al término de la sesión que duró cuatro largas horas.

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Al fin, logramos los alegatos de clausura, el por qué no queremos que el señor Héctor permanezca privado de su libertad y por qué sí merece una sentencia absolutoria

Él tuvo oportunidad de hablar al final con su señoría también, puntos que no quería dejar de hacérselos saber y ver, de su verdad, de sus tiempos, de sus circunstancias de vida con la supuesta víctima y pues obviamente, positivos y vamos por la absolutoria. Estoy optimista chicos, no puedo estar feliz con una imputación tan fuerte contra alguien que, para mi consideración de todo el estudio, de la carpeta, de todas las pruebas, de todo lo que se ofreció a favor del señor Héctor, siempre me ha parecido que es inocente

No obstante que hace una semana, el delito que se le señala a Héctor fue reclasificado, la abogada se mostró confiada.

Las pruebas que se ofrecieron en su momento para nosotros como abogados, prefieren otro tipo de información, que sea velado ante ustedes de manera muy diversa

¿Ellos podrían apelar la sentencia?

En caso de que el fallo sea condenatorio la abogada adelantó que apelarán.

Sí, claro, hay un recurso de apelación y un juicio de amparo en caso de ser

Antes de entrar a la audiencia, también reveló que buscarán frenar el documental en el que Alexa Parra, expone a su padre como si fuera culpable, antes de haber sido sentenciado.

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