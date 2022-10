Laura Zapata arremete contra Thalía por esta fuerte razón.

Laura Zapata le va a la yugular a Lucía Méndez por sus declaraciones.

Laura Zapata se le va a la yugular a Lucía Méndez, a quien tacha de “diva insufrible”, luego de haber compartido con ella las grabaciones de un reality show, en el que también participaron Lorena Herrera y Sylvia Pasquel.

La actriz refrenda que la experiencia fue tan mala, que de haber una nueva temporada, pedirá que llamen a Verónica Castro y eliminen a Lucía.

“Se puso gruesa con todos, pero probrecita, realmente fue muy pesado. Yo no me ofendí, nada más no me dejé pisar. Mi carrera es una carrera muy importante”, dijo sobre su enemistad con la actriz.

Y sobre lo dicho por Méndez, de que ella cuenta con una trayectoria musical más amplia que todas, Laura le responde duro: “Yo quisiera saber si se plantó en un escenario importante como yo, en París o en Rumanía”.

A propósito de Verónica Castro, Laura le refrenda su apoyo en medio de la campaña de desprestigio de la que es objeto, y detrás de la cual podría estar Yolanda Andrade: “Le quiero decir que estoy con ella, que no conteste porque los perros ladran”.

Laura Zapata arremete contra su hermana Thalía

Por si fuera poco, Laura también arremetió en contra de su hermana Thalía, a quien recrimina el no haber desmentido a Yolanda Andrade respecto a que era una “mantenida”, por lo que ya bloqueó toda comunicación con ella.

“Nunca me has mantenido, tú entraste a esta carrera por mí y yo ya era Laura Zapata. Hay que ubicar un poco a la gente en el tiempo y ver quién es quién”, dijo.

Laura formará parte de la celebración por los 50 años del festival OTI junto con Enrique Guzmán, Rocío Banquells, Benito Castro y más figuras.

