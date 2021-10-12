Héctor “N” pasaría más tiempo en prisión porque su defensa lo pidió.

Los abogados de Héctor Parra pidieron que esté más tiempo en la cárcel.

Héctor Parra podría quedarse más tiempo en el Reclusorio Oriente, antes de enfrentar la primera audiencia por la denuncia que por abuso sexual presentó en su contra su hija Alexa Parra.

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Así lo confirman sus propios abogados, quienes el viernes pasado hicieron formal una petición para que la autoridad amplíe la prisión preventiva del actor, con tal de hacerse de más pruebas a su favor durante la investigación complementaria.

El día de hoy se va a meter una solicitud para que se amplíe el plazo de investigación complementaria, en razón de que todavía quedan pendientes actos de investigación para demostrar la inocencia de Héctor; el anterior plazo que se pidió fue de 45 días y vence el 13 de octubre. El día de hoy se viene ampliar aún más, por 45 días más

De parte de la Fiscalía y también de nosotros, la defensa, proponemos actos de investigación; no alcanza el tiempo para que se puedan complementar y se hagan los peritajes correspondientes

¿Cuál fue la reacción de Héctor "N"?

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Sobre cuál fue la reaccion del actor con esta petición, el abogado señaló que el acusado confía en todas las decisiones que están tomando.