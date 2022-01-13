Abogado revela por qué Héctor “N” continúa en prisión.

¿Por qué Héctor "N" sigue en la cárcel a pesar de que su abogado preveía que podía quedar libre desde el año pasado? Recuérdese que el actor fue denunciado por su hija menor Alexa Parra por supuesto abuso sexual.

Es su defensor, José Luis Guerrero, quien responde a la interrogante y detalla el estatus legal de su representado.

Sobre el asunto de Héctor Parra… lo que tenemos es una ampliación en la fase de investigación complementaria; faltaban actos de investigación como testimoniales y faltaban algunos periciales

Fue el pasado 24 de diciembre de 2021, cuando el abogado José Luis Guerrero solicitó al juez de control la revisión del caso de Héctor "N".

En esa audiencia se amplió 30 días más la fase de investigación con la finalidad de que el Ministerio Público desahogara actos de investigación que fueron propuestos por la defensa

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¿Cuándo es la siguiente audiencia de Héctor "N"?

José Luis Guerrero, abogado de Héctor "N", asegura que la audiencia de su representado tendrá lugar el 28 de enero de este año 2022.

Vamos a esperar a que la fase de investigación complementaria se cierre el día 24 de enero de 2022, como máximo. Todo con la finalidad de que pueda tenerse cubierta esa obligación, que al final del día, es un derecho del imputado

Por vía de un amparo con fecha del 17 de diciembre, se le concedió a Héctor una suspensión definitiva, esto implica que su libertad obra a favor de la autoridad federal

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