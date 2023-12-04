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FOTOS | Quién es el capitán del equipo rojo, ¿Pato Araujo, Heliud Pulido o Daniel Corral?

Esta temporada, el equipo rojo está lleno de líderes y campeones... Todos tienen voz de mando, pero no se define aún quién es el capitán. Te contamos cómo están las cosas...

Por: Ana Patricia Pérez

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