La hija de Silvia Galván comparte desgarrador mensaje en redes luego de que se revelara el tiempo de vida que le queda a su madre

El día de ayer les informamos sobre el caso de Silvia Galván , reconocida estilista del mundo del espectáculo en México, quien preocupó a sus fans después de que fuera diagnosticada con cáncer terminal. Recientemente su hija compartió un desgarrador mensaje.

¿Le fue diagnosticado cáncer? Sin embargo, durante la operación, los médicos le detectaron un cáncer de estómago avanzado en su última fase.

¿Cuánto tiempo le queda de vida a Silvia Galván?

El médico César Adrián Sepúlveda Benavides, quien fue el encargado de operar a la estilista, reveló que la operación fue un éxito y que incluso Silvia Galván ya fue dada de alta. Sin embargo, llamó la atención cuando reveló a ABC Noticias cuánto tiempo le queda de vida.

Según el médico César Adrián Sepúlveda Benavides, a Silvia Galván le restan de 6 a 12 meses de vida. “Silvia no sabía que tenía cáncer, de hecho, el cáncer llegó complicado y ella sin saberlo y yo la atiendo, y es cuando lo detectamos, y procedemos con una cirugía de salvamento, prácticamente el cáncer perfora el estómago y nosotros reparamos esa parte”.

“Con este tipo de cáncer no hay un tiempo estimado, no hay un pronóstico, si el tiempo que le queda es poco, calculando y sin especular, sería alrededor de entre 6 a 12 meses, pero es incierto, lo que si es que el cáncer está tan avanzado que no tiene remedio”, agregó.

¿Cuál fue el mensaje que publicó la hija de Silvia Galván?

Después de que el doctor revelara cuánto tiempo le queda de vida, Jessica Galván, hija de Silvia, reapareció en redes sociales para compartir más detalles sobre el estado de salud de la estilista.

En el perfil de Silvia Galván, su hija Jessica subió varias historias para explicar cuál es el estado de salud de su madre y aprovechó para agradecerles a todos por su apoyo. Jessi aseguró que su madre está pasando por un momento complicado de salud.

Estamos pasando por una situación difícil, he estado al cien por ciento a estar con mi mamá. Ella va recuperándose, va más fuerte cada día. Tuvo una cirugía muy delicada y se descubrió un cáncer en el estómago”, dijo en la historia.

En otra publicación, Jessica reveló que su madre cada día está mejor y actualmente se encuentra recuperándose en su hogar. Así mismo, señaló que iniciará su tratamiento contra el cáncer de estómago.

“Cada día está más fuerte, mejor, ya la dieron de alta, está en casa recuperándose. La próxima semana comienza sus tratamientos para salir bien de todo esto. Ella va a salir adelante y vamos a estar juntas muchos años más”, detalló.