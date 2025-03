Hija de Silvia Galván estalla contra médico que asegura que a su madre le restan 6 meses de vida

En días pasados les informamos sobre el caso de la estilista Silvia Galván , quien fue diagnosticada con cáncer terminal, durante una operación en donde los médicos le detectaron un cáncer de estómago en su última fase.

¿Cuánto tiempo le queda de vida a Silvia Galván?

El médico César Adrián Sepúlveda Benavides, quien fue el encargado de operar a la estilista, reveló que la operación fue un éxito y que incluso Silvia Galván ya fue dada de alta. Sin embargo, llamó la atención cuando reveló a ABC Noticias cuánto tiempo le queda de vida.

Según el médico César Adrián Sepúlveda Benavides, a Silvia Galván le restan de 6 a 12 meses de vida. “Silvia no sabía que tenía cáncer, de hecho, el cáncer llegó complicado y ella sin saberlo y yo la atiendo, y es cuando lo detectamos, y procedemos con una cirugía de salvamento, prácticamente el cáncer perfora el estómago y nosotros reparamos esa parte”.

“Con este tipo de cáncer no hay un tiempo estimado, no hay un pronóstico, si el tiempo que le queda es poco, calculando y sin especular, sería alrededor de entre 6 a 12 meses, pero es incierto, lo que si es que el cáncer está tan avanzado que no tiene remedio”, agregó.

¿Qué dijo la hija de Silvia Galván?

Después de que el médico César Adrián Sepúlveda Benavides dijera que a la estilista le quedan de 6 a 12 meses de vida, Jessica Galván, su hija, explicó en una serie de videos compartidos en sus historias de Instagram cómo se encuentra su madre y lamentó la falta de ética del doctor.

“Quiero comenzar diciéndoles que no crean todo lo que ven, de verdad (…) he leído muchas cosas muy amarillistas que no son ciertas sobre mi mami”, declaró Jessica, al tiempo que dejó claro que cada paciente es diferente.

¿Cómo se encuentra su madre? Jessica Galván también se encargó de desmentir dicha información y detalló que su madre se ha recuperado bastante bien.

“Mi mamá está súper bien, se está recuperando excelentemente, anda caminando y hablando como si nada, de verdad es una cosa increíble”, reconoció Jessica,

Por otro lado, reveló que es mentira que le hayan retirado una parte del estómago debido al cáncer que sí le fue detectado en efecto. “No le quitaron ninguna parte de su estómago: la cirugía fue para cerrar la perforación con su propia grasa, pero no le quitaron nada (…) sí fue delicada su cirugía. Sí le detectaron cáncer, pero esperen, hay que darle chance al tratamiento. Ella está con muy buenos oncólogos”.

¿Cómo procederán contra el médico?

Jessica Galván anunció que su familia sí tomará acciones legales contra el doctor, ya que solo su familia puede divulgar esta información.

“La gente que atendió a mi mamá tuvo la falta de ética y respeto de dar entrevistas, no es correcto que una persona que haya estado en contacto con ella haya roto la confianza de paciente con doctor”, recalcó.