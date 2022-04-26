VIDEO: Mamá no quiere que sus hijas vivan de los hombres.

Este lunes ha estado lleno de estrenos la señal de Azteca UNO, pero uno de los más esperados era Acércate a Rocío, conducido por nuestra querida Rocío Sánchez Azuara, quien regresa a su casa.

Este lunes nos presentó la historia de una madre que asegura que sus hijas viven de los hombres. Este es el caso de doña Silvia, quien sabe que sus hijas trabajan en un bar, pero ella teme que pueden ir más allá de sus labores y se conviertan en sexoservidoras.

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Doña Silvia abrió su corazón y le confesó a Rocío que ella pasó por esa situación y ella cayó ante la tentación.

Yo me casé a los 17 años, pero estuve solamente tres años con mi marido, me dejó con dos criaturas pequeñas, yo solo terminé la primaria, me metí a trabajar, primero estuve honradamente en una lechería… Mi hermana me lleva al bar… estando en el ambiente te empiezan a ofrecer una lanita y de lavar los platos que ganas tanto y con sus hijos en la casa con hambre, pues qué haces…

La complicada vida de doña Silvia

El abandono del padre de sus hijos la llevó a tener un amante, aunque su primer esposo regresó para llevarse a uno de sus hijos, quien lamentablemente cayó en las drogas tras ver morir a su papá.

Ahora sus hijas la culpan por la decisión que tomó para sacar adelante a sus hijos, asegurando que ella las llevó a ver el mundo de la prostitución.

Es lo que me reclaman mis hijas, las dos Alejandra y Lupita en ocasión no había quién las cuidará y las tenía que llevar al bar, la más grande la empecé a llevar como entre 10 años y Lupita un poco más grande

Lamentablemente, las hijas de doña Silvia repitieron la historia de su madre, por lo que aseguran es la menos indicada para reclamarle.

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