Esta es la historia del presunto hijo que Shakira abandonó.

Shakira se encuentra en el radar de los medios de comunicación tras su separación de Gerard Piqué a inicios de junio luego de 12 años de relación en los que procrearon a sus hijos Milan y Sasha.

Analizamos el rostro y firma de Shakira y Piqué. ¡Esto descubrimos!

La cantante siempre se ha caracterizado por estar al pendiente de su familia, incluso, después de su separación de Piqué; sin embargo, hace poco se filtró una noticia que causó revuelo y tiene que ver con que supuestamente la cantante colombiana habría tenido un hijo al cual abandonó.

El actor colombiano Santiago Alarcón denunció en sus redes sociales una persecución de la que está siendo víctima él y su familia, ya que estarían siendo acosados por un joven que dice ser su hijo.

De acuerdo con el histrión, el joven ha intentado contactarlo durante varios años insistiendo que él y Shakira son sus padres biológicos y que lo habrían dado en adopción en 1992, pero esto no sería posible porque en aquel entonces tenía entre 12 y 13 años.

“Dice que yo lo entregué en adopción en el año 1992, cuando yo tenía 12 años cumplidos, imagínense, yo a los 12 entregando en adopción (…) ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión porque me pide 835 millones de pesos”, añadió.

“Resulta que él asegura que su papá biológico, como él asegura soy yo y su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero me toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, y resulta que su mamá biológica es Shakira”, recalcó.

Te puede interesar: Joven asegura ser hijo de Shakira y que la cantante lo abandonó.

“Resulta que para él su mamá es Shakira. Imagínense hasta donde ha llegado esto (…) Yo ya temo por mi seguridad, la de mis hijos, la de mi familia, mi lugar de trabajo ya fue violado”, finalizó.

¿Cómo se llama el hombre que dice ser su hijo? El hombre en cuestión se llama Pedro y dice ser el fruto de una relación que supuestamente tuvo la cantante barranquillera hace años con el actor Santiago Alarcón. Así mismo, dijo que fue a través de una conversación que mantenían sus padres adoptivos que terminó por saber sus orígenes.

El “hijo de Shakira” reveló que “hay un recuerdo de cuando tenía cuatro años y él (Santiago Alarcón) fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me jaló duro, y me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se eme olvida! Tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie “El man es Germán” mis papas adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo”.

¿Cuál es la historia de Pedro?

Pedro habló hace poco para la televisión donde contó su historia y donde dejó en claro que más que querer el apellido de sus supuestos padres Shakira y Santiago, su intención es poder costear el tratamiento médico que requiere la enfermedad que padece.

“Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”, señaló el joven que además señaló que el supuesto novio de la cantante durante la adolescencia lo tiene acorralado.