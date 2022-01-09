Hombre dona riñón a su suegra; novia lo abandona. (VIDEO)

Una nueva historia se ha hecho viral en TikTok tras la llegada de un challenge donde las personas cuentan qué cosas hicieron por amor y no fueron valoradas; todo al ritmo de la canción Favorite Crime de Olivia Rodrigo.

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La triste historia del novio que dona un órgano

En esta historia se presenta a un hombre que donó un riñón. Se trata del usuario Uziel Martínez, quien compartió un TikTok con una descripción muy corta, pero que conmovió a muchas personas. El hombre contó que donó un riñón a la mamá de su exnovia; sin embargo, ella lo dejó y se casó con alguien más.

Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes

Con una breve narración, este joven se hizo acreedor del primer lugar en las tendencias, ya que muchos aseguron que le ganó al joven que dejó Harvard por ver a su exnovia y a otra chica que colocó medicamento en las hemorroides de su exnovio por amor.

Sin embargo, Uziel Martínez compartió más videos para explicar que no considera que su historia sea la más triste, ya que él no estaba dentro de la competencia, pues sólo hizo el TikTok porque tenía insomnio.

Además, aclaró que él se encontraba bien física y mentalmente, y que había quedado con su ex en buenos términos. Aunque la pareja no comparte una relación amistosa tampoco se odia.

No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos, así que yo sólo lo hice por hacer un TikTok, no pensé que se fuera a salir de control. Y sí, sigo adelante con mi vida normal

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Finalmente, respondió a un comentario de su video en el que le pedían que no volviera a hacer otra acción así por amor; sin embargo, Uziel Martínez se lo tomó con humor y dijo que no podía volver a hacerlo, ya que solo le quedaba un riñón.