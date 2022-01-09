Hombre conmueve con fiesta de cumpleaños a sus perritos. (VIDEO)

Un hombre en situación de calle conmovió al máximo al mundo porque fue captado en un video celebrando la fiesta de cumpleaños a sus dos perritos.

Se trata de un video donde se puede apreciar a un habitante de Bucaramanga, conocido como 'Choco', celebrar a sus mascotas a lo grande.

En el clip se puede ver al hombre acompañado de sus dos perros, se sienta en unas escaleras del barrio, le pone unos gorros de fiesta a sus mascotas y saca de su bolsa un paquete. Una vez que le quita la bolsa al paquete se puede apreciar que es un pequeño pastel de cumpleaños.

Entonces, el amo de las mascotas le pone dos velas al pastel y en medio de las escaleras canta a sus caninos, mientras aplaude y se emociona.

Eso no es todo, pues prende las velas y las sopla para después besar a cada perro. En seguida, el sujeto parte el pastel en tres partes y sirve de comer a las mascotas.

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Usuarios se derriten de amor con el video

Una vez que el video fue publicado en internet, diversos usuarios comentaron que el hombre siempre pasea con sus dos perros por la calle, buscándoles comida y que estén sanos.

“Me morí de ternura y amor”, comenta una usuaria, mientras otros proponen reunir recursos y ayudar al hombre que conmovió con su tierno gesto a sus mascotas.

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