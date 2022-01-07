Abuelita conmueve en internet por celebrar su fiesta de XV años.

Los nietos e hijos de una abuelita se organizaron para poder celebrar su fiesta de XV años, pues aunque ansiaba tener esa celebración, no pudo realizarla en su juventud.

Un video que se ha vuelto viral en TikTok muestra algunas imágenes de la celebración que tuvo una mujer de la tercera edad después de mucho tiempo, gracias a sus nietos e hijos, quienes se organizaron para cumplirle uno de sus sueños frustrados de adolescente.

El clip fue compartido por un usuario llamado Miguel Ángel, donde se ve a la abuelita bajando las escaleras de su casa usando un vestido amplio y vaporoso de color rojo, con su tiara y un ramo a juego.

La grabación cuenta con varias fotografías donde la mujer de la tercera edad posa junto a sus invitados en una iglesia. En otros videos, se aprecia que la abuelita tuvo su vals tradicional, el cambio de zapatilla y hasta se puso a bailar con los invitados, como si verdaderamente cumpliera XV años.

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Abuelita quinceañera enternece en las redes sociales

La abuelita quinceañera ha enternecido a los internautas, pues sus videos se han hecho virales en redes sociales gracias a que muchos aplauden a la familia la fiesta de XV años que siempre quiso.

Y no es para menos, pues en varios países de Latinoamérica, a las adolescentes les festejan sus XV años como una manera de “presentarlas ante la sociedad” como ‘señoritas’. Este festejo es una tradición que en la actualidad ya simboliza una gran fiesta de cumpleaños.

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