Mamá muere tras hacerse una lipo, el médico era veterinario.

Las autoridades de Baja California investigan la muerte de Lilian Carolina Gastélum Flores, una madre de familia que se sometió a una cirugía plástica la semana pasada y perdió la vida.

Lilian era una madre de 37 años de edad, quien dejó a tres hijos tras fallecer por una liposucción mal practicada.

Ella entró a la cirugía a las 6:00 de la mañana, aunque luego de que la operación se prolongó más de lo esperado, su familia sospechó que algo andaba mal.

Las autoridades reportaron que el médico a cargo de la cirugía responde al nombre de Leroy Alexander, aunque ya se habría dado a la fuga y ahora es buscado por las autoridades.

Laura Carmina Cárdenas, presidenta del colegio de cirujanos plásticos estéticos y reconstructivos de Baja California, ha informado que el médico no contaba con las certificaciones necesarias para realizar el procedimiento médico, incluso es veterinario.

"Esta persona ni siquiera es médico, es un veterinario", dijo a los medios de comunicación locales.

Por su parte, el Servicio Médico Forense (SEMEFO), informó el viernes que la muerte de Lilian Carolina Gastélum Flores se debió a una embolia grasa.

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Médico que practicó mal la cirugía se da a la fuga

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), informó no poder hablar con el presunto médico responsable que identificaron como Leroy Alexander, quien ya se fugó del hospital.

A tráves de las redes sociales comenzó a circular el video donde la hermana de Lilian Carolina Gastélum Flores recibe la sensible noticia del fallecimiento, momento que ha causado la indignación de miles de mexicanos que exigen justicia.

A Lilian Carolina Gastélum Flores le sobreviven tres hijos y más familiares que continúan exigiendo que se esclarezcan los hechos.

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