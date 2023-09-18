Esta es la hora exacta del segundo Simulacro Nacional 2023

Septiembre en México, históricamente, es un mes que nos recuerda la vulnerabilidad sísmica del país. Los temblores que han sacudido nuestro suelo en el pasado han dejado huellas imborrables en la memoria colectiva. Por esta razón, las autoridades correspondientes han decidido tomar medidas para preparar a la población ante estos fenómenos naturales.

¿Qué es un sismo y cuáles son sus riesgos?

Un evento sísmico es la manifestación del movimiento brusco o la ruptura de las placas terrestres, liberando una inmensa cantidad de energía en forma de ondas que sacuden la superficie de nuestro planeta. Estos fenómenos pueden poner en riesgo a ciudades enteras, desencadenando incendios, maremotos, derrumbes, y sobrecargando o incluso suspendiendo los servicios de emergencia.

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Recibimos a rescatistas mexicanos que acudieron a Turquía tras sismo.

¿A qué hora será el Segundo Simulacro Nacional 2023?

Por lo anterior, se llevará a cabo el segundo Simulacro Nacional 2023, este 19 de septiembre a las 11:00 a.m. En esta ocasión, el escenario propuesto es un sismo hipotético de magnitud 8, con epicentro en Acapulco, Guerrero, a 377 kilómetros del lugar del simulacro.

Cabe destacar que, la concienciación es el objetivo central de estos simulacros, pues con ellos se busca que las personas sepan cómo actuar durante eventos reales y tengan la capacidad de evacuar a un área segura al aire libre en menos de 60 o 70 segundos, lo cual podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

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📢¡Participa en el #SegundoSimulacroNacional2023!

Registra tu inmueble en: https://t.co/9RfamerrbS pic.twitter.com/OhSFxEUCS0 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 18, 2023

¿Qué hacer en caso de un sismo real?

En caso de un sismo real, es crucial seguir algunas recomendaciones:



Alejarse de ventanas : Los vidrios rotos pueden ser peligrosos.

: Los vidrios rotos pueden ser peligrosos. Mantener distancia de muebles y vidrios : Los objetos pueden caer o romperse durante el sismo.

: Los objetos pueden caer o romperse durante el sismo. Alejarse de objetos colgados como plantas, televisiones, ventiladores : Estos pueden desprenderse y causar lesiones.

: Estos pueden desprenderse y causar lesiones. Evitar el uso de elevadores y escaleras: Pueden quedar atascados o colapsar.

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