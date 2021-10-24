Horóscopo de hoy Aries domingo 24 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Perdona y suelta sin olvidar, porque si no lo haces, volverás a repetir la experiencia. Recordar lo que viviste sin dolor y rencor te liberará de lo que te ata e impide avanzar. Son parte de un equipaje emocional que no te hace falta. Así es, te distraes continuamente y dejas asuntos pendientes que se acumulan.

Aries en el trabajo

Hay retrasos y podrías quedar mal. Necesitas ser más eficiente y cumplido con los horarios.

Aries en el amor

Recibes una noticia que cambia el rumbo de una relación personal.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!