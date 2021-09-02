Horóscopo de hoy Aries jueves 2 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Este jueves el ser de luz que te corresponde es: El Querubín Kerub, el Ángel Mediador.
Horóscopo de hoy
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Aries y los ángeles
El Querubín Kerub es el Ángel Mediador. Nos muestra a una persona con una gran capacidad para dar consejos. Muestra una aptitud mediadora, capaz de llevar a buen término cualquier tipo de conflicto, no solo los personales, también empresariales, laborales y económicos.
Este ángel indica que no se cuenta con el apoyo necesario ante una situación delicada o muy crítica.
El Querubín está buscando la paz y la armonía. Debes dejar fluir esa aptitud mediadora para encontrar la paz en todas las relaciones en las que estarás involucrado o en las que solo serás oyente.