Horóscopo de hoy Aries jueves 2 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries y los ángeles

El Querubín Kerub es el Ángel Mediador. Nos muestra a una persona con una gran capacidad para dar consejos. Muestra una aptitud mediadora, capaz de llevar a buen término cualquier tipo de conflicto, no solo los personales, también empresariales, laborales y económicos.

Este ángel indica que no se cuenta con el apoyo necesario ante una situación delicada o muy crítica.

El Querubín está buscando la paz y la armonía. Debes dejar fluir esa aptitud mediadora para encontrar la paz en todas las relaciones en las que estarás involucrado o en las que solo serás oyente.