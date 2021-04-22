Horóscopo de hoy Aries jueves 22 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Puedes salir de tu caparazón, lo que te beneficiará en el romance, la expresión creativa y la relación con tus hijos.

Sin embargo, tampoco te dejes llevar por la tentación de pasártela de diversión, porque se pueden abrir las puertas de tu prosperidad en forma repentina.

Ángel de mi guarda: “Por favor ayúdame a visualizar mi éxito y a accionarlo con enfoque ahora”.

Decreto: “Estoy decidido a ser un gran éxito divino y mi firmeza atrae las oportunidades, la información y los recursos para manifestar mi éxito ahora”.