Horóscopo de hoy Aries jueves 23 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries y los ángeles

Los ángeles te aconsejan aprender de equilibrio, paciencia y confianza, para poder resolver tus problemas. Tu estilo de vida no debe llevarte a los extremos, porque no son buenos para ti.

Piensa cuáles son las áreas de tu vida en donde eres más obsesivo de lo que deberías, si no puedes identificarlas, pregúntale a tus amigos, que seguramente podrán verlo y te habrán dado señales o habrán querido hablarte al respecto.

Ejemplos de caer en extremos pueden ser, controlar y sobreproteger a tus hijos; manías con la higiene, los microbios o las enfermedades; el culto a la apariencia y posesiones materiales; tendencia a la agresión verbal, mental o física; adicción al alcohol o al tabaco; pero también puede ser lo contrario, y llevar al extremo la búsqueda fanática de un estilo de vida saludable, etc.