Horóscopo de hoy Aries jueves 29 de abril de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Si no has logrado tener la suficiente prosperidad y abundancia, es momento de abrirle camino.
Horóscopo de hoy
Aries en el dinero
Puedes desbloquear tu prosperidad al practicar la ley de la cadena de favores. Fíjate en tus creencias y haz esto con la confianza de que serás abastecido por la fuente infinita.
Querido Uriel, Arcángel de la prosperidad: “Ayúdame a activar mi circulación divina al compartir sin miedo ahora”.
Talismán: Un fajo de billetes de juguete de alta denominación que podrás llevar en la cartera para recordar tu conexión con la fuente Infinita.
Decreto: “No tengo miedo de dar, porque mi bien no viene de lo que está a la mano, sino del ilimitado plano divino”.