Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo de hoy Aries jueves 29 de abril de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Si no has logrado tener la suficiente prosperidad y abundancia, es momento de abrirle camino.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en el dinero

Puedes desbloquear tu prosperidad al practicar la ley de la cadena de favores. Fíjate en tus creencias y haz esto con la confianza de que serás abastecido por la fuente infinita.

Querido Uriel, Arcángel de la prosperidad: “Ayúdame a activar mi circulación divina al compartir sin miedo ahora”.

Talismán: Un fajo de billetes de juguete de alta denominación que podrás llevar en la cartera para recordar tu conexión con la fuente Infinita.

Decreto: “No tengo miedo de dar, porque mi bien no viene de lo que está a la mano, sino del ilimitado plano divino”.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Galerías y Notas Azteca UNO