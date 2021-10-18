Horóscopo de hoy Aries lunes 18 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Hoy entra Mercurio directo al fin, muy activo.

Aries en dinero

Época de abundancia económica que debes aprovechar. Bien aspectadas las inversiones pequeñas o la compra de algún inmueble.

Aries en el amor

Comunícate mejor con tu pareja, conversen sobre lo que les molesta y trabajen en sus problemas. No involucren a terceros que podrían complicar las cosas.

Color de la semana: rosa.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!