Horóscopo de hoy Aries lunes 18 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Evita prestar dinero o solicitar préstamos a amistades.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida
Hoy entra Mercurio directo al fin, muy activo.
Aries en dinero
Época de abundancia económica que debes aprovechar. Bien aspectadas las inversiones pequeñas o la compra de algún inmueble.
Aries en el amor
Comunícate mejor con tu pareja, conversen sobre lo que les molesta y trabajen en sus problemas. No involucren a terceros que podrían complicar las cosas.
Color de la semana: rosa.