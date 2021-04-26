Horóscopo de hoy Aries lunes 26 de abril de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Júpiter te da una nueva e increíble oportunidad para encontrar la felicidad en tu vida amorosa.
Horóscopo de hoy
Aries en el amor
Si ya tienes a una persona o prospecto apto, demuéstrale tu amor y ponte de acuerdo para trabajar en tu relación. Si no la conoces aún, empieza a visualizarla, entra en un grupo de alguna red social o involúcrate en actividades u organizaciones afines a tus hobbies e intereses.
Aries en la vida
Saturno entra en el signo de tu medio cielo y afianza los frutos de tus esfuerzos.
Querido Haniel, Arcángel del amor: “Por favor ábreme a creer y luchar por mi felicidad en pareja ahora”.
Flor: Tulipán, para la felicidad.
Color semanal: Rosa, para el amor.
Decreto de la semana: “Yo soy irresistiblemente magnético para mi amor verdadero, el que es atraído y llega a mí ahora”.