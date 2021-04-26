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Horóscopo de hoy Aries lunes 26 de abril de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Júpiter te da una nueva e increíble oportunidad para encontrar la felicidad en tu vida amorosa.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en el amor

Si ya tienes a una persona o prospecto apto, demuéstrale tu amor y ponte de acuerdo para trabajar en tu relación. Si no la conoces aún, empieza a visualizarla, entra en un grupo de alguna red social o involúcrate en actividades u organizaciones afines a tus hobbies e intereses.

Aries en la vida

Saturno entra en el signo de tu medio cielo y afianza los frutos de tus esfuerzos.

Querido Haniel, Arcángel del amor: “Por favor ábreme a creer y luchar por mi felicidad en pareja ahora”.

Flor: Tulipán, para la felicidad.

Color semanal: Rosa, para el amor.

Decreto de la semana: “Yo soy irresistiblemente magnético para mi amor verdadero, el que es atraído y llega a mí ahora”.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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