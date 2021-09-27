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Horóscopo de hoy Aries lunes 27 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... No tendrás el mejor humor, pero deberás tranquilizarte y tomar las cosas con calma.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries en la vida

Mercurio está retrógrado y la Luna en el signo zodiacal de Géminis.

La Luna tendrá un impacto importante en tu signo durante este periodo, lo que provocará irritabilidad y enojo; sin embargo, eres un signo inteligente y con mucha prudencia que sabe manejar sus emociones.

Color de la semana: Violeta, para cargarte buenas vibras.

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