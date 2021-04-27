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Horóscopo de hoy Aries martes 27 de abril de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Aprende a encarar los inconvenientes que se te presentan a tu alrededor. Deberás ser muy inteligente.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la salud

Un pequeño problema puede llevarte hoy a tener que hacer reposo. Presta atención a la dieta y si tienes alergia a algún alimento, atento a las etiquetas de los envasados. No será nada importante, pero tus planes se verán truncados.

Aries en la vida

Te verás obligado a defender tu inocencia. Nada es fácil pero tienes el don de salir siempre airoso de situaciones complicadas y explicaciones inverosímiles. Ésta será una de ellas, pero tu carácter, ese del que tanto reniegas, te salvará.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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