Horóscopo de hoy Aries martes 27 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la salud

Un pequeño problema puede llevarte hoy a tener que hacer reposo. Presta atención a la dieta y si tienes alergia a algún alimento, atento a las etiquetas de los envasados. No será nada importante, pero tus planes se verán truncados.



Aries en la vida

Te verás obligado a defender tu inocencia. Nada es fácil pero tienes el don de salir siempre airoso de situaciones complicadas y explicaciones inverosímiles. Ésta será una de ellas, pero tu carácter, ese del que tanto reniegas, te salvará.