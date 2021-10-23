Horóscopo de hoy Aries sábado 23 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Todo tiene su tiempo, así que cultiva la paciencia. Felicita a Escorpio, entra en su etapa de cumpleaños.

Este día serás puro sentimiento. Hay amor en el aire y nadie mejor que tú para vivirlo. Hazlo intensamente, sin miedos ni expectativas. La mejor experiencia de la vida, es justamente vivir y amar.

Aries en el trabajo

Deberás reconectarte con actividades laborales que has dejado de lado. Establece una lista de prioridades, crea un plan y síguelo al pie de la letra.

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