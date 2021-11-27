Horóscopo de hoy Aries sábado 27 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en el amor

La influencia de Marte; tu planeta regente y el señor de tu horóscopo, se verá sobre ti, ayudándote en el amor y las relaciones. Esta influencia propiciará que existan avances importante en aquellas relaciones estancadas. Estarás dispuesto a tomar la iniciativa en las declaraciones románticas y a la hora de expresar tus sentimientos, ya que el planeta guerrero te dará el valor para hacerlo.

Las oportunidades románticas surgirán con mayor facilidad entre tu círculo social, con amigos y personas que conozcas a través de ellos y también entre colegas y compañeros de trabajo.