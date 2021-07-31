Horóscopo de hoy Aries sábado 31 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Cerremos el mes con amor y agradecimiento con el mensaje de los Ángeles, Ángel de la Paz: Este ser angelical acude a nosotros en momentos de tristeza, desasosiego y dolor para proveernos de paz y tranquilidad. Nos ayuda a canalizar nuestras energías y pensamientos con el fin de reconciliar a las fuerzas opuestas de nuestro interior y dar solución a los conflictos que se nos presentan en la vida.