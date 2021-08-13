Horóscopo de hoy Aries viernes 13 de agosto de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Es hora de seguir adelante sin detenerte y sin voltear a ver al pasado.
Horóscopo de hoy
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Aries en el amor
Viernes 13, evita enojarte en el amor, ya que el signo zodiacal de Libra, puede jugarte una mala pasada.
Aries en la vida
Ahora no dejas que las pequeñas cosas te detengan para avanzar, ya no pasas tanto tiempo pensando sobre ellas, sino que te concentras en solucionarlas.
Te has sentido defraudado más de una vez por un amigo importante para ti, así que no habrá más confianza.