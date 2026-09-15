¡Por Julio pagan todos! El DURO castigo que experimentarán en La Granja VIP por este acto de Camejo

Las reglas dentro de La Granja VIP son estrictas y la producción no está dispuesta a pasar por alto ningún descuido que comprometa la integridad de todos los integrantes. Es así como esta noche, una nueva noticia vino a sacudir las finanzas de los habitantes de La Granja VIP Segunda Temporada , afectando de manera directa el presupuesto colectivo para la próxima semana.

El detonante ocurrió durante las labores cotidianas en el área de los establos. El conductor Adal Ramones realizó un enlace este jueves 14 de septiembre con el grupo para notificarles sobre un lastimoso incidente protagonizado por Julio Camejo. Mientras el actor cubano montaba a uno de los caballos, la puerta terminó golpeando contra la parte trasera del cabello debido a una falta de precaución al maniobrar en el espacio reducido.

Durante la transmisión, Adal fue enfático al recordar a los concursantes que la prioridad absoluta del programa es resguardar la seguridad y el bienestar de los animales. Aunque reconoció abiertamente que el suceso fue totalmente involuntario y sin ninguna mala intención por parte del ex Capataz, la gravedad de la falta exigía una reprimenda contundente para evitar situaciones similares en el futuro.

Golpe al presupuesto y la reacción de Camejo en La Granja VIP Segunda Temporada

La sanción impuesta no tardó en hacerse pública y repercutirá en el bolsillo de todos los participantes: se les descontarán 5 mil platacash del presupuesto asignado para la compra de insumos de la siguiente semana en La Granja VIP Segunda Temporada . Esta resta financiera dejará al grupo con un margen de maniobra sumamente ajustado para surtir la despensa, lo que promete desatar nuevos roces entre las facciones del inmueble.

Lejos de justificarse o buscar culpables, Camejo asumió la penalización con madurez y entereza frente a sus compañeros: "Soy responsable de mis acciones y tengo que ser coherente con ellas. No voy a tomar mal nada", declaró el actor, aceptando el castigo sin objeciones por el bien de la convivencia colectiva.

