Así fue la primera GRAN lección de Pedro Sola dentro de La Granja VIP: “Vengo a aprender todo de los animales”

Cumpliendo con el esperado anuncio realizado por la producción, Pedo Sola hizo su ingreso formal a La Granja VIP Segunda Temporada en su inédita faceta como practicante. Con la humildad que lo caracteriza y dejando de lado los reflectores de los foros de televisión, el querido presentador de Ventaneando cruzó las puertas listo para ensuciarse las manos y acatar las instrucciones de la vida rural.

Al encontrarse con los habitantes, Pedrito dejó en claro el motivo de su presencia en la competencia: "Vengo a aprender cómo se cuidan los animales, quiero aprender y disfrutar", expresó ante la mirada atenta del grupo, dejando ver su entusiasmo por integrarse a las faenas cotidianas del campo.

Bajo la estricta tutela del Tío Pepe, el nuevo aprendiz recibió su primera inducción. El mayoral se encargó de guiarlo paso a paso por las distintas áreas del inmueble, como el gallinero, donde le explicó detalladamente el proceso de recolección de huevos y los requerimientos nutricionales de las aves. Posteriormente, la lección se trasladó hacia los establos. Ahí, el experto le enseñó el manejo de las vacas, las reglas para su cuidados diarios y los protocolos de higiene necesarios para mantener las instalaciones en condiciones óptimas.

Así reaccionan antes la participación de Pedro Sola en La Granja VIP Segunda Temporada

La llegada del conductor a La Granja VIP Segunda Temporada no pasó desapercibida para los jueces quienes debatieron sobre esta experiencia. Rey Grupero no dudó en celebrar el momento al asegurar que el contacto directo con la naturaleza "es lo máximo", calificando la jornada como un aprendizaje invaluable para el comunicador.

Por su parte, Alfredo Adame ofreció una postura más reflexiva: "Todos merecemos una segunda oportunidad, es una lección de vida y si la aprovecha, bien por él". En esa misma línea, Flor Rubio profundizó: "Él vivió una crisis mediática y mucha gente pedía que se acercara a los animales. Eso va a suceder: se va a acercar y va a aprender todas las lecciones que necesita".