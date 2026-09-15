Adal Ramones destapa una inesperada INFIDELIDAD dentro de La Granja VIP: ¿Quiénes son los protagonistas?

Justo cuando los habitantes creían que la gala de este jueves 14 de septiembre terminaría luego de las intensas pruebas para elegir al nuevo Capataz, una inesperada revelación por parte de la producción volvió a sacudir a La Granja VIP . Antes de dar por concluida la transmisión estelar, Adal Ramones realizó un enlace para exhibir un par de momentos inéditos captados por las cámaras.

El primer momento comprometedor involucró directamente a “La Bebeshita". Durante los últimos días, la conductora compartió abiertamente la atracción que siente por Pascal Nadaud, dejando en claro que el atleta la hace suspirar. Sin embargo, la declaración no pasó desapercibida, ya que es bien sabido que el deportista mantiene una relación sentimental sólida fuera del reality show, por lo que las palabras de la concursante levantaron de inmediato sospechas sobre posibles coqueteos futuros.

Revelan infidelidad en La Granja VIP Segunda Temporada

Pero el verdadero toque de ironía llegó cuando Adal Ramones abordó la estrecha amistad entre Fernando Lozada y Pascal. Ambos participantes han consolidado una alianza sumamente cercana a la que bautizaron entre risas como los "hermanos simio", manteniendo un apoyo incondicional desde que compartieron la pesada rutina de los Peones en la primera semana.

Para sorpresa de los concursantes, el conductor proyectó en las pantallas principales un video donde se observa a Julio Camejo dándole un masaje a Fernando. Aprovechando el material, Ramones bromeó asegurando que Lozada le había sido "infiel" a su compañero de fórmula con el actual Capataz, sembrando dudas sobre si este "triángulo de amistad" afectaría la decisión de Pascal al momento de elegir a su acompañante para la suite de Capataz.

Pese a las risas y la picardía con la que todos tomaron el clip, la lealtad se mantuvo intacta: al tomar la palabra, Pascal disipó cualquier duda y eligió a Fernando Lozada para compartir los lujos y privilegios de la cabaña principal.