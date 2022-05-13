Horóscopo de hoy Aries viernes 13 de mayo de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... No es buen momento para tomar ese viaje.
Aries en la vida
Si tenías un viaje en perspectiva, quizá te no haya sido posible realizarlo en estas fechas como habías previsto, pero podrás hacerlo dentro de un tiempo, incluso es posible que te ahorres algún dinerito. No te desanimes y dedica tiempo a programar la ruta y ciertos detalles que se te habían pasado por alto. Si lo planificas bien a diario tienes garantía de éxito.
De hecho, en estos días los astros no estaban muy bien aspectados para los desplazamientos Aries. Probablemente te hubieras encontrado con algunos contratiempos, así que aplícate aquello de "no hay mal que por bien no venga" y mantén toda la ilusión a diario para cuando llegue el momento oportuno.