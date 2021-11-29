Horóscopo de hoy Géminis lunes 29 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Géminis en el amor

Usa la imaginación y la fantasía.

Géminis en el dinero

La economía marchará estupendamente. La posición de los astros te beneficiará ahora en los temas económicos. Estás gastando mucho y no te privas de nada, debes empezar a controlarte. Tu economía funcionará bien y tus proyectos se moverán a más velocidad.

Géminis en la vida

Intenta no discutir tanto con la gente de tu entorno, te sentirás mucho mejor. En tus relaciones personales, te conviene mantener un tono de discreción. Aprovecha que tienes tiempo para concluir asuntos pendientes.

Vas a librar una lucha entre tus deseos y tus deberes, tienes que centrarte, todo te favorece, tendrás bienestar. Te sientes muy bien mentalmente, con lucidez y actividad. Anota las ideas que tengas.