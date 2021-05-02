Horóscopo de hoy Tauro domingo 2 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Muchos cambios en este día, así que relájate y espera a ver cómo se ajusta la energía para que retomes tus actividades al 100%.

La lluvia de estrellas trae muchos regalos cósmicos, atrévete a recibir uno, deja que el Universo te sorprenda.

Tauro en el trabajo

Si eres el jefe o líder de proyecto, todo saldrá estupendo. Confía en tu equipo y compañeros y verás que pasarás un gran día.

Si hoy cumples años ¡felicidades! Tendrás un año para brillar como toda una estrella, serás doblemente bendecido.