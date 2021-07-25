Horóscopo de hoy Tauro domingo 25 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor

Plutón se encuentra en el signo zodiacal de Capricornio y te recuerda las responsabilidades que tienes hacia tu pareja y la relación. Esta es una energía muy práctica que te ayuda a enfocarte en lo que tienes que hacer y no a pensar de más en cómo te sientes.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Piensa en metas de pareja que puedas hacer realidad el mes que viene, pero debes cumplirlas, porque hoy es el día fuera del tiempo según el calendario maya y la palabra tiene mil veces más su valor.