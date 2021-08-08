Horóscopo de hoy Tauro domingo 8 de agosto de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Gracias a un familiar, harás las paces con un amigo del que te habías alejado.
Horóscopo de hoy
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Tauro en la vida
Desconéctate, tanta pantalla no es buena, mejor sal a dar un paseo en bicicleta, lee, ve a un museo. Refresca tus ideas.
Tauro en el amor
A veces las cosas no resultan como lo esperabas, más si se trata de romance. Tal vez sea momento de tomar una decisión y tomar caminos separados.
Tauro en el dinero
Intenta ahorrar aunque sea poco.
Tauro en el trabajo
La relación con tus compañeros es normal.
Tauro en la salud
En tu estado delicado deberás cuidarte más.