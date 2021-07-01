Horóscopo de hoy Tauro jueves 1 de julio de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Ya no puedes dar marcha atrás, pero puedes transformar tu vida y evolucionar mucho.
Horóscopo de hoy
Tauro y los ángeles
Recibe con alegría la energía divina que vuelca sobre ti el ángel que invocaste. Él te envía alegría, para que descubras el camino hacia la felicidad.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Ha llegado el momento de reflexión. Recuerda que, el que es incapaz de perdonar, es incapaz de amar, pues perdonar no es olvidar, sino recordar sin dolor, sin amargura, sin rencor.
La vida es un constante aprendizaje que tendrás que utilizar para forjar tu futuro.