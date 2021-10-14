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Horóscopo de hoy Tauro jueves 14 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... El ser de luz que te corresponde para este jueves es: Arcángel Rafael.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro y los ángeles

Puede que recientemente hayas experimentado situaciones que evolucionaron más allá de su potencial creativo y que ahora necesitan purificación. Si es así, utiliza estas fuerzas elementales y haz una limpieza, empapando la sustancia en agua o quemando la idea en fuego.

Ambas medidas liberan, literalmente, la energía hacia los elementos, y así los transforma de negativos a positivos.

Necesitamos estas fuerzas iniciadoras cuando pasamos de un estado importante a otro, tal y como vemos en las ceremonias que utilizan fuego y agua uniéndose en la fe.

Canta "Om" tres veces para alinearte con la comunión de los ángeles sagrados, y Rafael te mostrará el camino.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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