Horóscopo de hoy Tauro jueves 14 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... El ser de luz que te corresponde para este jueves es: Arcángel Rafael.
Horóscopo de hoy
Tauro y los ángeles
Puede que recientemente hayas experimentado situaciones que evolucionaron más allá de su potencial creativo y que ahora necesitan purificación. Si es así, utiliza estas fuerzas elementales y haz una limpieza, empapando la sustancia en agua o quemando la idea en fuego.
Ambas medidas liberan, literalmente, la energía hacia los elementos, y así los transforma de negativos a positivos.
Necesitamos estas fuerzas iniciadoras cuando pasamos de un estado importante a otro, tal y como vemos en las ceremonias que utilizan fuego y agua uniéndose en la fe.
Canta "Om" tres veces para alinearte con la comunión de los ángeles sagrados, y Rafael te mostrará el camino.